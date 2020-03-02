Даниэль Старридж
№19
Нападающий
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Команда
Трабзонспор
Возраст
31
Рост
188
Вес
84
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Рэпер подал в суд на Старриджа. Говорит, что он вернул ему пропавшего шпица и не получил обещанные $30к
#Дэниэл Старридж
25 мая, 19:33
Старридж разорвал контракт с «Трабзонспором» – тогда же его опять наказали за ставки
#Дэниэл Старридж
02 марта 2020, 22:20