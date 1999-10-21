Даниил Уткин
№70
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 окт. 1999 (21) год
Рост
182
Вес
69
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Краснодар» выпустил воспитанников на матч с «Локо». Вопрос: почему только сейчас?
#Краснодар
24 августа 2019, 20:44
# новости спорта
Дивеев – лучший молодой игрок года в РПЛ
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09 ноября 2020, 19:59
Уткин забил за неделю три гола в разных лигах
17 августа 2019, 19:43