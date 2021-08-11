Александр Циберкин

№88
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Возраст
22
Рост
179
Вес
71
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
россия. кубок
11.08.2021 11 авг. 2021 ср 18:00
Динамо
3 : 1
Биолог-Новокубанск
26'
26'
26'
11.08.2021 11 авг. 2021 ср 18:00
26'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/64 финала
Динамо
3
Биолог-Новокубанск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/64 финала