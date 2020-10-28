Бен Фостер
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Уотфорд
Возраст
38
Рост
188
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Вратарь «Уотфорда» снимает и показывает свою игру на ютубе. Но лига может забанить его канал за нарушение прав
#Бен Фостер
28 октября 2020, 20:45
Какой классный парень Фостер: спас пожилого фаната, страдающего деменцией, и пригласил его к себе на Рождество
#Бен Фостер
15 декабря 2019, 15:00