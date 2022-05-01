Робсон Бамбу

№3
Защитник
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Ближайший матч
Бордо - Ницца
Команда
Ницца
Гражданство
Бразилия
Возраст
24
Рост
184
Вес
70
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
франция. лига 1
01.05.2022 01 мая 2022 вс 18:05
Бордо
-:-
Ницца
01.05.2022 01 мая 2022 вс 18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
-
Ницца
-
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 18:00
Ницца
4 : 0
Бордо
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
4
Бордо
0
был в запасе
08.08.2021 08 авг. 2021 вс 16:00
Ницца
0 : 0
Реймс
08.08.2021 08 авг. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
0
Реймс
0
был в запасе