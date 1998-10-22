Янис Хаджи
№7
Полузащитник
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Румыния
Дата рождения
22 окт. 1998 (22) года
Рост
180
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сын Хаджи – уже суперзвезда внутри страны. Стал капитаном в 16 лет, забил с углового, поднял молодежку
#Янис Хаджи
09 июля 2019, 22:06
В Румынии есть клуб, где забивают сыновья Ривалдо и Хаджи. Причем, на глазах отцов
#Вииторул
15 апреля 2019, 11:36
#Вииторул
15 апреля 2019, 11:36