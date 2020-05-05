Ян Вертонген
№5
Защитник
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Команда
Бенфика
Возраст
34
Рост
189
Вес
84
Предпочитает видеоиграм книги и не имеет собственной машины в Бельгии (по крайней мере, так было долгое время). На родине на автомобиле, который незадолго до своей смерти купил отец, его возила мама.
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Cameo – сервис видеообращений от звезд. В деле Родман, Норрис, Вернблум и другие знаменитости из спорта
#Cameo
05 мая 2020, 13:29
Вертонген разбил нос и чуть не потерял сознание, но все равно хотел продолжать
#Ян Вертонген
30 апреля 2019, 23:24