Ян Вертонген №5 Защитник Подписаться

Команда Бенфика

Возраст 34

Рост 189

Вес 84

Предпочитает видеоиграм книги и не имеет собственной машины в Бельгии (по крайней мере, так было долгое время). На родине на автомобиле, который незадолго до своей смерти купил отец, его возила мама.