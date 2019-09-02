Альфонсе Ареоля
№16
Вратарь
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Команда
Фулхэм
Возраст
28
Рост
190
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
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#Серия А
02 сентября 2019, 23:08