Aleksandar Radovanović

№26
Нападающий
Aleksandar Radovanović
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Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
франция. лига 1
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 22:00
Лилль
4 : 0
Ланс
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
4
Ланс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур