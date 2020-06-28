Домингуш Кина
№12
Полузащитник
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Команда
Гранада
Гражданство
Португалия
Дата рождения
18 нояб. 1999 (21) год
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Игроки отметили день рождения, а потом пролетели мимо матча АПЛ
#Андре Грей
28 июня 2020, 20:25