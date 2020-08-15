Максвел Корне
№27
Защитник
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Команда
Лион
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 сент. 1996 (24) года
Рост
179
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Корне обязательно забивает, когда «Лион» играет с «Ман Сити»
#Максвелл Корне
15 августа 2020, 22:53