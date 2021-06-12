Насер Шадли №11 Полузащитник Nacer Chadli Подписаться

Команда Истанбул Башакшехир

Гражданство Бельгия

Возраст 32

Рост 187

Вес 80

В первом клубе играл под псевдонимом – так его скрывали от интереса других клубов.