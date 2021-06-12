Насер Шадли

№11
Полузащитник
Nacer Chadli
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Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Бельгия
Возраст
32
Рост
187
Вес
80
В первом клубе играл под псевдонимом – так его скрывали от интереса других клубов.
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
чемпионат европы групповой этап
12.06.2021 12 июня 2021 сб 22:00
Бельгия
3 : 0
Россия
12.06.2021 12 июня 2021 сб 22:00
был в запасе
Чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Бельгия
3
Россия
0
был в запасе
21.06.2021 21 июня 2021 пн 22:00
Финляндия
0 : 2
Бельгия
21.06.2021 21 июня 2021 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Финляндия
0
Бельгия
2
минуты: 1' - 90' / Чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур