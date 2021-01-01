Артур Юсупов
№6
Полузащитник
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Команда
Сочи
Возраст
31
Рост
179
Вес
71
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
7 вопросов по составу России на Евро. Что с Гильерме? Столько молодежи точно надо? Почему все форварды одинакового стиля?
#Россия
11 мая, 16:09