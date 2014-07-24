Завиша

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24.07.2014 24 июля 2014 чт 21:00
Завиша
1 : 3
Зюлте-Варегем
24.07.2014 24 июля 2014 чт 21:00
2 раунд
Завиша
1
Зюлте-Варегем
3
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
17.07.2014 17 июля 2014 чт 21:00
Зюлте-Варегем
2 : 1
Завиша
17.07.2014 17 июля 2014 чт 21:00
2 раунд
Зюлте-Варегем
2
Завиша
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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