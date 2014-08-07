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Зюлте-Варегем
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Зюлте-Варегем
Варегем
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Результаты
07.08.2014
07 авг. 2014
чт
20:00
Шахтер
2 : 2
Зюлте-Варегем
07.08.2014
07 авг. 2014
чт
20:00
3 раунд
Шахтер
2
Зюлте-Варегем
2
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
31.07.2014
31 июля 2014
чт
21:00
Зюлте-Варегем
2 : 2
Шахтер
31.07.2014
31 июля 2014
чт
21:00
3 раунд
Зюлте-Варегем
2
Шахтер
2
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
24.07.2014
24 июля 2014
чт
21:00
Завиша
1 : 3
Зюлте-Варегем
24.07.2014
24 июля 2014
чт
21:00
2 раунд
Завиша
1
Зюлте-Варегем
3
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
17.07.2014
17 июля 2014
чт
21:00
Зюлте-Варегем
2 : 1
Завиша
17.07.2014
17 июля 2014
чт
21:00
2 раунд
Зюлте-Варегем
2
Завиша
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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