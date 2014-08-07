Зюлте-Варегем

Варегем
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Бельгия
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Регенбоогстадион
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Франки Дюри
Ф. Дюри
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Результаты
07.08.2014 07 авг. 2014 чт 20:00
Шахтер
2 : 2
Зюлте-Варегем
07.08.2014 07 авг. 2014 чт 20:00
3 раунд
Шахтер
2
Зюлте-Варегем
2
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
31.07.2014 31 июля 2014 чт 21:00
Зюлте-Варегем
2 : 2
Шахтер
31.07.2014 31 июля 2014 чт 21:00
3 раунд
Зюлте-Варегем
2
Шахтер
2
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
24.07.2014 24 июля 2014 чт 21:00
Завиша
1 : 3
Зюлте-Варегем
24.07.2014 24 июля 2014 чт 21:00
2 раунд
Завиша
1
Зюлте-Варегем
3
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
17.07.2014 17 июля 2014 чт 21:00
Зюлте-Варегем
2 : 1
Завиша
17.07.2014 17 июля 2014 чт 21:00
2 раунд
Зюлте-Варегем
2
Завиша
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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