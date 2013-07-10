Вологда

Вологда
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Результаты
Результаты
10.07.2013 10 июля 2013 ср 17:30
Тосно
2 : 0
Вологда
10.07.2013 10 июля 2013 ср 17:30
1/256 финала
Тосно
2
Вологда
0
Россия. Кубок , 1/256 финала
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