Матч завершен
Тосно
Тосно
2:0
Матч завершен
Вологда
Вологда
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
10 июля 2013, 17:30 МСК
10.07.2013, 17:30 МСК
среда
Составы