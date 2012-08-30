Васлуй

Васлуй
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Румыния
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Результаты
30.08.2012 30 авг. 2012 чт 21:45
Интер
2 : 2
Васлуй
30.08.2012 30 авг. 2012 чт 21:45
4 раунд
Интер
2
Васлуй
2
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
23.08.2012 23 авг. 2012 чт 21:45
Васлуй
0 : 2
Интер
23.08.2012 23 авг. 2012 чт 21:45
4 раунд
Васлуй
0
Интер
2
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
08.08.2012 08 авг. 2012 ср 21:00
Васлуй
1 : 4
Фенербахче
08.08.2012 08 авг. 2012 ср 21:00
3 раунд
Васлуй
1
Фенербахче
4
Лига чемпионов , 3 раунд
01.08.2012 01 авг. 2012 ср 21:45
Фенербахче
1 : 1
Васлуй
01.08.2012 01 авг. 2012 ср 21:45
3 раунд
Фенербахче
1
Васлуй
1
Лига чемпионов , 3 раунд
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