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Урексхем
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Урексхем
Урексхем
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Уэльс
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Рэйскурс Граунд
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Результаты
Результаты
18.01.2012
18 янв. 2012
ср
22:15
Урексхем
1(5) : 1(4)
Брайтон
18.01.2012
18 янв. 2012
ср
22:15
1/32 финала
Урексхем
1
Брайтон
1
Англия. Кубок , 1/32 финала
07.01.2012
07 янв. 2012
сб
18:00
Брайтон
1 : 1
Урексхем
07.01.2012
07 янв. 2012
сб
18:00
1/32 финала
Брайтон
1
Урексхем
1
Англия. Кубок , 1/32 финала
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