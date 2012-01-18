Урексхем

Урексхем
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Страна
Уэльс
Стадион
Рэйскурс Граунд
Лента
Состав
Результаты
Результаты
18.01.2012 18 янв. 2012 ср 22:15
Урексхем
1(5) : 1(4)
Брайтон
18.01.2012 18 янв. 2012 ср 22:15
1/32 финала
Урексхем
1
Брайтон
1
Англия. Кубок , 1/32 финала
07.01.2012 07 янв. 2012 сб 18:00
Брайтон
1 : 1
Урексхем
07.01.2012 07 янв. 2012 сб 18:00
1/32 финала
Брайтон
1
Урексхем
1
Англия. Кубок , 1/32 финала
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