Тыргу-Муреш

Тыргу-Муреш
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Румыния
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Результаты
06.08.2015 06 авг. 2015 чт 21:00
Сент-Этьен
1 : 2
Тыргу-Муреш
06.08.2015 06 авг. 2015 чт 21:00
3 раунд
Сент-Этьен
1
Тыргу-Муреш
2
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
30.07.2015 30 июля 2015 чт 21:00
Тыргу-Муреш
0 : 3
Сент-Этьен
30.07.2015 30 июля 2015 чт 21:00
3 раунд
Тыргу-Муреш
0
Сент-Этьен
3
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
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