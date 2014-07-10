Турново

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Северная Македония
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Результаты
10.07.2014 10 июля 2014 чт 19:00
Чихура
3 : 1
Турново
10.07.2014 10 июля 2014 чт 19:00
1 раунд
Чихура
3
Турново
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
03.07.2014 03 июля 2014 чт 19:00
Турново
0 : 1
Чихура
03.07.2014 03 июля 2014 чт 19:00
1 раунд
Турново
0
Чихура
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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