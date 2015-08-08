Штуттгарт Кикерс

Штуттгарт
Подписаться
Сайт
Страна
Германия
Стадион
Лента
Состав
Результаты
Результаты
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 16:30
Штуттгарт Кикерс
1 : 4
Вольфсбург
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 16:30
1 раунд
Штуттгарт Кикерс
1
Вольфсбург
4
Германия. Кубок , 1 раунд
Подробнее