Славен Белупо

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Хорватия
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Рой Ференчина
Р. Ференчина
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Результаты
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 19:45
Славен Белупо
2 : 1
Атлетик
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 19:45
3 раунд
Славен Белупо
2
Атлетик
1
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 22:00
Атлетик
3 : 1
Славен Белупо
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 22:00
3 раунд
Атлетик
3
Славен Белупо
1
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
26.07.2012 26 июля 2012 чт 21:45
Портадаун
2 : 4
Славен Белупо
26.07.2012 26 июля 2012 чт 21:45
2 раунд
Портадаун
2
Славен Белупо
4
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2012 19 июля 2012 чт 20:00
Славен Белупо
6 : 0
Портадаун
19.07.2012 19 июля 2012 чт 20:00
2 раунд
Славен Белупо
6
Портадаун
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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