Портадаун

Портадаун
Подписаться
Сайт
Страна
Северная Ирландия
Стадион
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Таблица

Подробнее
Результаты
26.07.2012 26 июля 2012 чт 21:45
Портадаун
2 : 4
Славен Белупо
26.07.2012 26 июля 2012 чт 21:45
2 раунд
Портадаун
2
Славен Белупо
4
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2012 19 июля 2012 чт 20:00
Славен Белупо
6 : 0
Портадаун
19.07.2012 19 июля 2012 чт 20:00
2 раунд
Славен Белупо
6
Портадаун
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
10.07.2012 10 июля 2012 вт 21:45
Портадаун
2 : 1
Шкендия
10.07.2012 10 июля 2012 вт 21:45
1 раунд
Портадаун
2
Шкендия
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
03.07.2012 03 июля 2012 вт 18:30
Шкендия
0 : 0
Портадаун
03.07.2012 03 июля 2012 вт 18:30
1 раунд
Шкендия
0
Портадаун
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Подробнее