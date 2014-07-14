Сибирь-2

Новосибирск
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Страна
Россия
Стадион
Спартак
Тренер
Сергей Вылежанин
С. Вылежанин
Лента
Состав
Результаты
Результаты
14.07.2014 14 июля 2014 пн 13:00
Байкал
4 : 2
Сибирь-2
14.07.2014 14 июля 2014 пн 13:00
1/256 финала
Байкал
4
Сибирь-2
2
Россия. Кубок , 1/256 финала
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