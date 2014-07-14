Матч завершен
Байкал
Иркутск
4:2
Матч завершен
Сибирь-2
Новосибирск
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
14 июля 2014, 13:00 МСК
14.07.2014, 13:00 МСК
понедельник
Составы