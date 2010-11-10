Сеута

Сеута
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Испания
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Результаты
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 23:55
Барселона
5 : 1
Сеута
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 23:55
1/16 финала
Барселона
5
Сеута
1
Испания. Кубок , 1/16 финала
26.10.2010 26 окт. 2010 вт 22:55
Сеута
0 : 2
Барселона
26.10.2010 26 окт. 2010 вт 22:55
1/16 финала
Сеута
0
Барселона
2
Испания. Кубок , 1/16 финала
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