Сет

Сете
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Франция
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Результаты
22.01.2019 22 янв. 2019 вт 23:00
Сет
0 : 1
Лилль
22.01.2019 22 янв. 2019 вт 23:00
1/16 финала
Сет
0
Лилль
1
Франция. Кубок , 1/16 финала
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:00
Сет
1 : 0
Лимоне
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:00
1/32 финала
Сет
1
Лимоне
0
Франция. Кубок , 1/32 финала
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