Лимоне

Лимоне
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Франция
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Результаты
28.01.2020 28 янв. 2020 вт 20:30
Лимоне
1 : 2
Дижон
28.01.2020 28 янв. 2020 вт 20:30
1/8 финала
Лимоне
1
Дижон
2
Франция. Кубок , 1/8 финала
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 15:00
При-ле-Мезьер
0 : 1
Лимоне
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 15:00
1/16 финала
При-ле-Мезьер
0
Лимоне
1
Франция. Кубок , 1/16 финала
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 19:15
Лимоне
1(3) : 1(1)
Ле-Пюи
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 19:15
1/32 финала
Лимоне
1
Ле-Пюи
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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