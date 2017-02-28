Серкль Атлетик

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Франция
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Результаты
28.02.2017 28 февр. 2017 вт 20:00
Серкль Атлетик
0 : 1
Анжер
28.02.2017 28 февр. 2017 вт 20:00
1/8 финала
Серкль Атлетик
0
Анжер
1
Франция. Кубок , 1/8 финала
01.02.2017 01 февр. 2017 ср 20:00
Серкль Атлетик
2 : 0
Нанси
01.02.2017 01 февр. 2017 ср 20:00
1/16 финала
Серкль Атлетик
2
Нанси
0
Франция. Кубок , 1/16 финала
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 17:00
О Лион
0(3) : 0(4)
Серкль Атлетик
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 17:00
1/32 финала
О Лион
0
Серкль Атлетик
0
Франция. Кубок , 1/32 финала
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