О Лион

Лион
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Франция
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Результаты
18.12.2021 18 дек. 2021 сб 15:45
О Лион
1 : 3
Бастия
18.12.2021 18 дек. 2021 сб 15:45
1/32 финала
О Лион
1
Бастия
3
Франция. Кубок , 1/32 финала
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