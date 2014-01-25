Саутенд Юнайтед

Саутенд-он-Си
Подписаться
Сайт
Страна
Англия
Стадион
Рутс Холл
Тренер
Фил Браун
Ф. Браун
Лента
Состав
Результаты
Результаты
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 18:00
Саутенд Юнайтед
0 : 2
Халл Сити
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 18:00
4 раунд
Саутенд Юнайтед
0
Халл Сити
2
Англия. Кубок , 4 раунд
04.01.2014 04 янв. 2014 сб 18:00
Саутенд Юнайтед
4 : 1
Миллуолл
04.01.2014 04 янв. 2014 сб 18:00
3 раунд
Саутенд Юнайтед
4
Миллуолл
1
Англия. Кубок , 3 раунд
Подробнее