Матч завершен
Саутенд Юнайтед
Саутенд-он-Си
0:2
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Кубок Англии, 4 раунд

Кубок Англии,

4 раунд

Англия
25 янв. 2014, 18:00 МСК
25.01.2014, 18:00 МСК
суббота
Составы