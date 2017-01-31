Саржемин

Саржемин
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Франция
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Результаты
Результаты
31.01.2017 31 янв. 2017 вт 20:00
Саржемин
0 : 3
Ньор
31.01.2017 31 янв. 2017 вт 20:00
1/16 финала
Саржемин
0
Ньор
3
Франция. Кубок , 1/16 финала
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 17:00
Саржемин
2 : 1
Реймс
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 17:00
1/32 финала
Саржемин
2
Реймс
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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