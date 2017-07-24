Ротор (мол)

Волгоград
Подписаться
Сайт
Страна
Россия
Стадион
Тренер
Алексей Жданов
А. Жданов
Лента
Состав
Результаты
Результаты
24.07.2017 24 июля 2017 пн 17:30
Ротор (мол)
0 : 1
Динамо
24.07.2017 24 июля 2017 пн 17:30
1/128 финала
Ротор (мол)
0
Динамо
1
Россия. Кубок , 1/128 финала
Подробнее