Рид

Рид
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Страна
Австрия
Стадион
Кайне Сорген Арена
Тренер
Кристиан Бенбеннек
К. Бенбеннек
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Таблица

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Результаты
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 20:00
Легия
3 : 1
Рид
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 20:00
3 раунд
Легия
3
Рид
1
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 20:00
Рид
2 : 1
Легия
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 20:00
3 раунд
Рид
2
Легия
1
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
26.07.2012 26 июля 2012 чт 20:00
Рид
0 : 0
Шахтер
26.07.2012 26 июля 2012 чт 20:00
2 раунд
Рид
0
Шахтер
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2012 19 июля 2012 чт 19:30
Шахтер
1 : 1
Рид
19.07.2012 19 июля 2012 чт 19:30
2 раунд
Шахтер
1
Рид
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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