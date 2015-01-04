Рексхэм

Рексхэм
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Уэльс
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Результаты
Результаты
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 18:00
Сток Сити
3 : 1
Рексхэм
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 18:00
3 раунд
Сток Сити
3
Рексхэм
1
Англия. Кубок , 3 раунд
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