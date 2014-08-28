Петролул

Плоешти
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Результаты
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 22:00
Динамо
2 : 1
Петролул
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 22:00
4 раунд
Динамо
2
Петролул
1
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 20:15
Петролул
1 : 3
Динамо
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 20:15
4 раунд
Петролул
1
Динамо
3
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
07.08.2014 07 авг. 2014 чт 21:00
Виктория
1 : 4
Петролул
07.08.2014 07 авг. 2014 чт 21:00
3 раунд
Виктория
1
Петролул
4
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
31.07.2014 31 июля 2014 чт 21:00
Петролул
4 : 1
Виктория
31.07.2014 31 июля 2014 чт 21:00
3 раунд
Петролул
4
Виктория
1
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
24.07.2014 24 июля 2014 чт 20:00
Фламуртари
1 : 3
Петролул
24.07.2014 24 июля 2014 чт 20:00
2 раунд
Фламуртари
1
Петролул
3
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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