Павия

Павия
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Страна
Италия
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Результаты
Результаты
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 20:00
Верона
1 : 0
Павия
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 20:00
1/16 финала
Верона
1
Павия
0
Италия. Кубок , 1/16 финала
14.08.2015 14 авг. 2015 пт 22:00
Болонья
0 : 1
Павия
14.08.2015 14 авг. 2015 пт 22:00
1/32 финала
Болонья
0
Павия
1
Италия. Кубок , 1/32 финала
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