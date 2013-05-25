Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
0Иван Шпаков И. Шпаков
|Нап
|35
|20
|3
|0
|2
|0
|
0Антон Киселев А. Киселев
|Пол
|35
|18
|1
|1
|2
|0
|
0Павел Самойлов П. Самойлов
|Защ
|40
|17
|0
|0
|5
|1
|
0Алексей Сапаев А. Сапаев
|Защ
|33
|16
|0
|0
|2
|1
|
0Андрей Клименко А. Клименко
|Пол
|43
|16
|0
|0
|1
|1
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
13
|32
|8
|11
|13
|25:31
|35
|
14
|32
|6
|15
|11
|29:38
|33
|
15
|32
|8
|6
|18
|19:40
|30
|
16
|32
|6
|10
|16
|23:40
|28
|
17
|32
|5
|11
|16
|23:39
|26
Результаты