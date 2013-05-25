Новокузнецк

Новокузнецк
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Страна
Россия
Стадион
Металлург
Тренер
Алексей Ивахов
А. Ивахов
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Состав
Таблица
Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
0
Иван Шпаков И. Шпаков 		Нап 35 20 3 0 2 0
0
Антон Киселев А. Киселев 		Пол 35 18 1 1 2 0
0
Павел Самойлов П. Самойлов 		Защ 40 17 0 0 5 1
0
Алексей Сапаев А. Сапаев 		Защ 33 16 0 0 2 1
0
Андрей Клименко А. Клименко 		Пол 43 16 0 0 1 1
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
13
Салют
32 8 11 13 25:31 35
14
Торпедо
32 6 15 11 29:38 33
15
Новокузнецк
32 8 6 18 19:40 30
16
Химки
32 6 10 16 23:40 28
17
Волгарь
32 5 11 16 23:39 26
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Результаты
25.05.2013 25 мая 2013 сб 16:00
Нефтехимик
2 : 1
Новокузнецк
25.05.2013 25 мая 2013 сб 16:00
34 тур
Нефтехимик
2
Новокузнецк
1
Россия. ФНЛ , 34 тур
13.05.2013 13 мая 2013 пн 15:30
Уфа
2 : 0
Новокузнецк
13.05.2013 13 мая 2013 пн 15:30
32 тур
Уфа
2
Новокузнецк
0
Россия. ФНЛ , 32 тур
06.05.2013 06 мая 2013 пн 15:00
Новокузнецк
2 : 5
Балтика
06.05.2013 06 мая 2013 пн 15:00
31 тур
Новокузнецк
2
Балтика
5
Россия. ФНЛ , 31 тур
30.04.2013 30 апр. 2013 вт 18:00
Химки
0 : 0
Новокузнецк
30.04.2013 30 апр. 2013 вт 18:00
30 тур
Химки
0
Новокузнецк
0
Россия. ФНЛ , 30 тур
23.04.2013 23 апр. 2013 вт 15:00
Новокузнецк
1 : 0
Сибирь
23.04.2013 23 апр. 2013 вт 15:00
29 тур
Новокузнецк
1
Сибирь
0
Россия. ФНЛ , 29 тур
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