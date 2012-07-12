Нэви Сефн-Друидс

Сефн Моур
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Уэльс
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Результаты
12.07.2012 12 июля 2012 чт 20:30
МюПа
5 : 0
Нэви Сефн-Друидс
12.07.2012 12 июля 2012 чт 20:30
1 раунд
МюПа
5
Нэви Сефн-Друидс
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
05.07.2012 05 июля 2012 чт 21:30
Нэви Сефн-Друидс
0 : 0
МюПа
05.07.2012 05 июля 2012 чт 21:30
1 раунд
Нэви Сефн-Друидс
0
МюПа
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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