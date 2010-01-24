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Мюлос
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Результаты
Результаты
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
16:30
Мюлос
0 : 1
Генгам
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
16:30
1/16 финала
Мюлос
0
Генгам
1
Франция. Кубок , 1/16 финала
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
0:00
Маркетт
1 : 2
Мюлос
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
0:00
1/32 финала
Маркетт
1
Мюлос
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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