Маркетт - Мюлос: 16 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Маркетт
1:2

Маркетт - Мюлос: 16 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Мюлос
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
16 янв. 2010, -:- МСК
16.01.2010, -:- МСК
суббота
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Матч окончен 1:2
Конец первого тайма (0:0)
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