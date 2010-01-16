Маркетт

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Франция
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Результаты
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 0:00
Маркетт
1 : 2
Мюлос
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 0:00
1/32 финала
Маркетт
1
Мюлос
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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