Мика

Ереван
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Армения
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Результаты
10.07.2014 10 июля 2014 чт 17:00
Мика
1 : 1
Сплит
10.07.2014 10 июля 2014 чт 17:00
1 раунд
Мика
1
Сплит
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
03.07.2014 03 июля 2014 чт 21:00
Сплит
2 : 0
Мика
03.07.2014 03 июля 2014 чт 21:00
1 раунд
Сплит
2
Мика
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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