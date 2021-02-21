Леж-Кап-Ферре

Леж-Кап-Ферре
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Страна
Франция
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Результаты
Результаты
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
Обань
2 : 2
Леж-Кап-Ферре
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
1/32 финала
Обань
2
Леж-Кап-Ферре
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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