Матч завершен
Обань
Обань
2:2
Матч завершен
Леж-Кап-Ферре
Леж-Кап-Ферре
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
21 февр. 2021, 15:00 МСК
21.02.2021, 15:00 МСК
воскресенье
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