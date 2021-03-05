Обань

Обань
Подписаться
Сайт
Страна
Франция
Стадион
Лента
Состав
Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
J. Petrozzi J. 		Нап 1 0 0 1 0
Подробнее
Результаты
05.03.2021 05 марта 2021 пт 23:00
Обань
0 : 2
Тулуза
05.03.2021 05 марта 2021 пт 23:00
1/16 финала
Обань
0
Тулуза
2
Франция. Кубок , 1/16 финала
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
Обань
2 : 2
Леж-Кап-Ферре
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
1/32 финала
Обань
2
Леж-Кап-Ферре
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
Подробнее