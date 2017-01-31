Ле Пуаре-сюр-Ви

Ле Пуаре-сюр-Ви
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Страна
Франция
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Состав
Результаты
Результаты
31.01.2017 31 янв. 2017 вт 20:00
Ле Пуаре-сюр-Ви
0 : 1
Страсбур
31.01.2017 31 янв. 2017 вт 20:00
1/16 финала
Ле Пуаре-сюр-Ви
0
Страсбур
1
Франция. Кубок , 1/16 финала
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 17:00
Ле Пуаре-сюр-Ви
3 : 1
Вири-Шатийон
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 17:00
1/32 финала
Ле Пуаре-сюр-Ви
3
Вири-Шатийон
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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