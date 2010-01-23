Компьень

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Франция
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Результаты
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 19:45
Компьень
0 : 1
Ланс
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 19:45
1/32 финала
Компьень
0
Ланс
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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